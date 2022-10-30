مقتل 11 شخصا في تدافع خلال حفل موسيقي في الكونغو

لقي 11 شخصا مصرعهم (9 متفرجين وشرطيان اثنان) في تدافع خلال حفل موسيقي للفنان الكونغولي فالي إيبوبا نُظم مساء السبت في أكبر ملعب في كينشاسا.

ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن ضابط في الشرطة كان موجودا في مكان الحادث قوله، إن تدافعا تسبب في حالات اختناق بصفوف المتفرجين وبسقوط قتلى.

وكان الملعب، الذي يتسع لثمانين ألف مقعد، مزدحما جدا، واحتشد معجبو النجم البالغ من العمر 44 عاما، حتى في الممرات، وفق أحد الشهود.

وقالت وكالة الأنباء الكونغولية إن الشرطة كانت منتشرة لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات والمدرجات، لكن لشدة ضغط الجماهير، لم يستطع عناصرها الصمود لفترة طويلة.

وأشارت الوكالة إلى أن إيبوبا وصل بعد ساعات عدة من الوقت المحدّد لبدء الحفل الموسيقي.