شكرا لقرائتكم خبر عن إنتقادات قوية لنجم وسط ليفربول بعد الخسارة أمام ليدز فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واجه النجم البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول، إنتقادات قوية عقب الخسارة أمام ليدز فى الدوري الإنجليزي، حيث أن اللاعب تأثر مستواه بشكل غريب هذا الموسم، خاصة أن اللاعب يعاني من تذبذب فى المستوي منذ بداية الدوري الإنجليزي.

ولكن الظهور السيئ أمام نوتنجهام فورست فى الجولة السابقة بالإضافة إلى مباراة ليدز يونايتد فتح باب الإنتقادات على مصرعيه أمام اللاعب، حيث وضع يورجن كلوب فى موقف صعب للغاية أمام الجماهير بسبب مشاركة اللاعب.

وقدم اللاعب أسوء مباراتين له بعد الخسارتين المفاجئتين أمام ليدز ونوتنجهام فورست، خاصة أن الثنائي يصارع على الهبوط فى هذا الموسم، الأمر الذي جعل اللاعب يحظي بأكبر قدر من الإنتقادات، لا سيما أن أرقام اللاعب فى قطع الكرات والتمريرات الصحيحة كانت ضعيفة للغاية.



يورجن كلوب يعلق على هزيمة ليدز

وأعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن حزنه الشديد بعد الهزيمة أمام ليدز فى مباراة الأمس، حيث أن الفريق كان يسعي لمواصلة تحقيق الإنتصارات بعد الفوز الكبير على أياكس فى دوري الأبطال، وإعطاء الفريق دفعة معنوية كبيرة آخري فى إستعادة الإنتصارات بالدوري المحلي.



نونيز يهدر فوزًا محققًا "للريدز" أمام ليدز

واستمر المهاجم الأورجواني داروين نونيز فى مسلسل إهدار الفرص السهلة مع ليفربول هذا الموسم، حيث سنحت للاعب أكثر من كرة لتسجيل هدف التقدم "للريدز" فى شوط اللقاء الثاني، ولكن اللاعب أهدر جميع الفرص المتاحة بشكل غريب، ليأتي العقاب فى الدقائق الأخيرة بهدف قاتل للفريق الضيف.