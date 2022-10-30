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المالية تحذر من صفحات وهمية تنتحل صفة "طيف سامي"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إنها "تنفي وجود اي صفحة شخصية او رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي باسم وزيرة المالية طيف سامي وتؤكد ان الصفحات التي تحمل صفة واسم الوزير وهمية ومزورة".

وفيما حذرت من "نشر تلك الصفحات معلومات واخبارا كاذبة"، دعت المواطنين الى "تلقي الاخبار والمعلومات من مصادر الوزارة المعتمدة المتمثلة بموقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر والموقع الالكتروني وقناة التيليغرام"، مؤكدة "انها تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لردع المغرضين والصفحات الوهمية التي تنشر اخبارا ومعلومات مفبركة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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