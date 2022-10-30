روسيا تعلن استعدادها للمفاوضات بشأن أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده ورئيسها فلاديمير بوتين "لا زالوا على استعداد لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا بهدف إيجاد حلول وسط وتحقيق التوازن".

ووفقاً لما نقله موقع "الغد" الإخباري، قال لافروف في تصريحات اليوم الأحد إنه “لم يتغير استعداد روسيا بما في ذلك رئيسها، لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا. وسنكون دائما مستعدين للاستماع إلى مقترحات شركائنا الغربيين التي تهدف إلى نزع التوتر”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: “لذلك إذا تم توجيه مقترحات واقعية لنا، تقوم على مبادئ المساواة واحترام مصالح بعضنا البعض، بهدف إيجاد حلول وسط وتحقيق التوازن بين مصالح جميع البلدان، بالطبع، نحن سنكون مع ذلك، كما كان دائما في الماضي”.

ومن ناحية أخرى، استنكر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، تصريحات روسيا بشأن استعدادها لتوريد الحبوب لدول فقيرة بعد ورود أنباء عن تعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب.

وقال كوليبا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "كمية الحبوب التي تقدمها السلطات الروسية أقل بكثير من الكمية التي يهدد الكرملين بحظرها في أوكرانيا، وإن موسكو تتعهد بتقديم 500 ألف طن من الحبوب مجانا على الأرجح مسروقة من أوكرانيا، إلى دول أخرى خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ولكن بتدمير اتفاقية ممر الحبوب تمنع مليوني طن من الحبوب في الوقت الحالي".