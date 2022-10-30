شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سنطرح فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية لـ"حوار مجتمعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، طرح فكرة تقنين الدروس الخصوصية إلي الحوار المجتمعي، مؤكدا أنها ليست قرارا، وشدد "حجازي" خلال كلمته باجتماع مجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس علي أهمية العملية التعليمية داخل المدارس.

وقال إن المدارس هي المنوط بها التعليم، وأنه يجب حل موضوع الدروس الخصوصية بشكل نهائي بدلا من المسكنات.