اخبار العالم

وزير التعليم لـ"الشيوخ": ترخيص سناتر الدروس الخصوصية فكرة وليست قرارا رسميا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"الشيوخ": ترخيص سناتر الدروس الخصوصية فكرة وليست قرارا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدور السلطة التشريعية، موجها رسالة إلي نواب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، قائلا: "دوركم محورى لآن لديكم احتكاك بالشارع"، مشيرا إلي أن الحوار بين النواب والوزير لصالح الجميع.

 

وأضاف "حجازي": من حقكم تعرفوا ونحن جميعا نشارك فى صناعة القرار حتى يكون باتفاق الجميع.

 

وتطرق إلي فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية، قائلا ": تقنين سناتر الدروس الخصوصية ليست قرارا رسميا وما حدث أنني كنت فى الجلسة العامة لمجلس النواب فعرضت هذه الفكرة، وفي المساء فوجئت أن الجميع يتحدث عن هذا الأمر".

 

وتابع: "الدروس الخصوصية عرض لمرض.. علينا معالجة هذا المرض"، مشيرا إلي أنه يستهدف حوكمة الأمر بغرض السيطرة، وبعد ذلك يفعل دور فصول التقوية.

 

وانتقد فكرة العملية التعليمية داخل السنتر، قائلا:" بعض المدرسين فيها يشرحون بطريقة المهرجانات ".

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا