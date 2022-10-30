شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"الشيوخ": ترخيص سناتر الدروس الخصوصية فكرة وليست قرارا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدور السلطة التشريعية، موجها رسالة إلي نواب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، قائلا: "دوركم محورى لآن لديكم احتكاك بالشارع"، مشيرا إلي أن الحوار بين النواب والوزير لصالح الجميع.

وأضاف "حجازي": من حقكم تعرفوا ونحن جميعا نشارك فى صناعة القرار حتى يكون باتفاق الجميع.

وتطرق إلي فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية، قائلا ": تقنين سناتر الدروس الخصوصية ليست قرارا رسميا وما حدث أنني كنت فى الجلسة العامة لمجلس النواب فعرضت هذه الفكرة، وفي المساء فوجئت أن الجميع يتحدث عن هذا الأمر".

وتابع: "الدروس الخصوصية عرض لمرض.. علينا معالجة هذا المرض"، مشيرا إلي أنه يستهدف حوكمة الأمر بغرض السيطرة، وبعد ذلك يفعل دور فصول التقوية.

وانتقد فكرة العملية التعليمية داخل السنتر، قائلا:" بعض المدرسين فيها يشرحون بطريقة المهرجانات ".