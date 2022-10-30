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"حياة كريمة" تعلن انطلاق الأسبوع الثانى للبرنامج التدريبى "ابدأ حياة" بسوهاج

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” جهودها للارتقاء بالمواطن في جميع المجالات، حيث أعلنت بداية الأسبوع الثاني للبرنامج التدريبي "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج.

 

وأكدت أن البرنامج التدريبي مشاركة مبادرة حياة كريمة مع مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية - وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة سوهاج - مع تجهيز كافة الخدمات اللوجستية المقرره لهم طبقا للبرنامج المقرر لهم بالأسبوع الثاني.  

 

يذكر أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل عدد من الشباب بجميع مراكز المحافظة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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