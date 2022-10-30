شاب ينهي حياته بـ"حبة غلة" في كفر الشيخ.. ووالدته تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقدم شاب يقيم بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة في مدينة الحامول بكفر الشيخ، وذلك لمروره بأزمة نفسية سيئة.

تلقي اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الحامول المركزي، بوصول المدعو "م.ع.ا"، 29 عامًا، ويقيم بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، في حالة صحية سيئة، وتوفي متأثرًا بإصابته داخل مستشفى الحامول المركزي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفى الحامول المركزي وبسؤال والدة الشاب المتوفي، وتدعى "ش.ع"، 55 عاما، أقرت أن ابنها كان يمر بحالة نفسية سيئة جعلته يترك منزله، واتجه إلى مدينة الحامول، وأنهى حياته بتناول حبة حفظ الغلال القاتلة.

حُرر بذلك المحضر رقم 5085 لسنة 2022 إداري مركز شرطة الحامول، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.