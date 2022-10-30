بعد قفزة جديدة للدولار.. سعر الذهب اليوم الأحد بمصر في التعاملات المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، خلال التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قفز 15 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 813 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 1046 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 1220 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 1394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 9760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1644 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 1.11%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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