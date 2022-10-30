بسبب الاحتكار.. مصادرة سلع وعرضها بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – جمال محمد:

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اليوم الأحد، حملة تموينية على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة المنيا، تنفيذاً لتكليفات رئاسية مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة المنيا، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك.

خلال الحملة، وجه المحافظ، بمصادرة كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية محتكرة داخل مخزنين، بهدف التلاعب في الأسعار، واحتوت الكميات المضبوطة على سلع (الأرز – المكرونة – الدقيق)، وأصدر المحافظ توجيهاته بعرض تلك الكميات المضبوطة داخل المعارض والشوادر التي ستقام بمعرفة الأجهزة التنفيذية للمحافظة، بأسعار مخفضة تناسب كافة فئات المواطنين.

كما وجه محافظ المنيا، بتحرير محضر لأحد التجار لاحتكار كميات كبيرة من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة وللتصرف في الكميات وفقا للاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة لتحرير عدد من المحاضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

كلف المحافظ، رئيس مباحث التموين بإرسال 9 طن من الأرز المضبوط خلال الحملة، لأسواق الاتحاد وأسواق مصر بحي وسط المدينة، وكذلك الشركة المصرية والراية بحي شمال المدينة، لبيعها للمواطنين بسعر 12.25 جنيه للكيلو، عقب الانتهاء من مصادرة الكميات المضبوطة وحصرها بالتنسيق بين مباحث التموين والوحدة المحلية.

كما تابع المحافظ، مدى توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق التجارية بحي وسط وشمال المدينة، للتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية، بالإضافة للمرور على عدد من المخابز للاطمئنان على الأوزان الخاصة بالخبز، وبعث برسالة اطمئنان للمواطنين خلال الحملة حول توافر كافة السلع والمواد الغذائية بالأسواق، بالإضافة لاستمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار، بالتنسيق بين كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.