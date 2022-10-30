بـ250 عاملًا.. كيف ترفع منظومة النظافة في شرم الشيخ 350 طن مخلفات يوميًا؟ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

يتجول عمال النظافة بكافة قطاعات مدينة شرم الشيخ كخلية نحل، ويواصلون الليل بالنهار من خلال العمل على مدار 24 ساعة بواقع 3 مناوبات "شفتات"، لتظهر شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ المقرر انطلاقه بعد 6 أيام فقط بحضور قادة ورؤساء نحو 197 دولة، ومشاركة أكثر من 30 ألف شخصية.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن القيادات التنفيذية بالمحافظة تحرص على وضع منظومة النظافة بمدينة شرم الشيخ على رأس أولوياتها، وذلك ليس خلال هذه الفترة فقط لكونه مدينة سياحية ذات مكانة عالمية، وأشاد كافة زوارها من أجانب وعرب بنظافتها.

وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الأحد، إنه جرى تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات بالمدينة لتحويها إلى منظومة ذكية، لتتماشى مع منظومة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية بها لاستضافة لمؤتمر قمة المناخ "COP27"، وذلك من خلال عدة محاور منها إطلاق تجربة سيارات الحلول المتكاملة لتدوير النفايات والمخلفات الصلبة، وتدريب العمال على استخدام تلك السيارات، والتخلص الآمن من النفايات بعد فرز المخلفات.

وأكد أنه جرى وضع خطة عمل للعاملين بمنظومة النظافة خلال فترة انعقاد المؤتمر تتضمن العمل على مدار 24 ساعة من خلال 3 شفتات، خاصة داخل قاعة المؤتمرات الكبرى، والمنطقتين الزرقاء والخضراء، ورفع المخلفات بكافة قطاعات المدينة أول بأول.

ومن جانبه قال العميد حمدي أحمد، مدير إدارة النظافة بشرم الشيخ، إن إجمالي عدد سيارات الحلول المتكاملة لتدوير النفايات والمخلفات الصلبة التي وصلت للمدينة للعمل بها خلال المنظومة الجديدة بلغ 40 سيارة، وهذا العدد يكفي لتغطية كافة قطاعات المدينة والبالغ عددها 8 قطاعات، وهم قطاع "السوق التجاري، الهضبة، حي النور، السفاري، الرويسات، شمال نعمة، خليج نعمة، نبق".

وأكد أن معظم المكانس وأجهزة النظافة التي يجري استخدامها صديقة للبيئة، وجرى تخصيص مكانس شفط للطرق الرئيسية التي ترتبط بمحاور "السلام، والطريق الأوسط، والطريق الدائري"، وهذه المكانس تقوم بكنس و شفت الأتربة وغسل الطريق، وبعضها يعمل بقوة 7 أطنان، والبعض الأخر بقوة 10 طن.

وأوضح أن قوة عمال النظافة بالمدينة تبلغ 250 عامل فقط جرى تدريبهم على آليات استخدام معدات النظافة الحديثة، وعلى الرغم من كون عدد العمال لا يتناسب مع مساحة المدينة فهم متواجدين بالشوارع كخلية نحل على مدار 24 ساعة، لتظهر مدينة شرم الشيخ كعروس خلال مؤتمر المناخ

وأشار إلى أنه يجري يوميًا رفع المخلفات أول بأول، وتتراوح كمية المخلفات التي يجري رفعها من المدينة يوميًا من 300 إلى 350 طن، ويجري فرزها داخل مصنع فرز المخلفات بمنطقة "الخناصير"، لفصل الرابش "مخلفات عضوية" مثل تقليم الأشجار وتحويلها إلى "كومبست"، وإدخال الكرتون والبلاستيك على المكابس، ويجري دفن المرفوضات بالمدفن الصحي الذي جرى إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة، لافتًا إلى أنه جرى إنشاء محطة وسطية بالمنطقة الروسيات بقوة 70 طن، وتضم 8 مكابس، ليجري عملية الكبس بها.