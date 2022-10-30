صور.. ضبط سجائر مجهولة المصدر خلال حملة لحماية المستهلك في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظم جهاز حماية المستهلك ببني سويف بالتعاون مع مديريتي التموين، والصحة، حملة مكبرة على الأسواق بمدينة بني سويف، للتأكد من ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين.

تمكنت الحملة التي قادها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، و أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، من تحرير 5 محاضر لمنشآت تجارية متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، و محضرين لعدم حيازة شهادات صحية تفيد خلو العاملين في مجال الأغذية من الأمراض المعدية، ومحضر لبيع سجائر مهربة ومجهولة المصدر، و محضر لعدم إصدار فواتير بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

جرى التحفظ على السجائر مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.