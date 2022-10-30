انت الان تتابع خبر الداخلية تفتح مشروعاً "يوفر استجابة سريعة للأحداث الطارئة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في إطار اهتمامه بالأنظمة والبرامج الحديثة التي من شأنها الارتقاء بعمل مؤسسات الوزارة أفتتح الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي مشروع المنظومة المركزية لتتبع حركة سير العجلات التابعة للوزارة، وبحضور المسؤولين في الوزارة".ويعتمد المشروع، وفق البيان، على "برنامج إدارة أسطول العجلات (أجهزة التعقب GPS) حيثُ تم تطبيقه كمرحلة أولى على العجلات التابعة لمديريتي الدفاع المدني ومديرية شرطة النجدة لمراقبتها عبر شاشات في غرفة السيطرة والقيادة، على أن يتم تطبيقه على جميع المركبات التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم السريع والاستجابة السريعة لأي حدث طارئ".