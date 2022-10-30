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حياته ستكون في خطر.. ألتراس الارجنتين يوجه تهديدا بشأن ميسي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436666-638027311468367727.jpg

2022-10-30 | 13:50

حياته ستكون في خطر.. ألتراس الارجنتين يوجه تهديدا بشأن ميسي

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وجه ألتراس منتخب الأرجنتين تحذير شديد اللهجة لمنافسي ميسي في الدوري الفرنسي قبل انطلاق مسابقة كأس العالم تشرين الثاني المقبل بقطر.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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