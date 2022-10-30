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انت الان تتابع خبر حياته ستكون في خطر.. ألتراس الارجنتين يوجه تهديدا بشأن ميسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436666-638027311468367727.jpg
2022-10-30 | 13:50
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وجه ألتراس منتخب الأرجنتين تحذير شديد اللهجة لمنافسي ميسي في الدوري الفرنسي قبل انطلاق مسابقة كأس العالم تشرين الثاني المقبل بقطر.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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