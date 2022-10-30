متهمًا المؤسسات والقضاء وأصحاب المال بالمسئولية عن الوضع الحالي.. ميشال عون يغادر قصر بعبدا ويدعو لإخراج لبنان من «الحفرة العميقة»

الشارقة - اميمة ياسر -

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون (89 عاماً) قصر الرئاسة في بعبدا، اليوم الأحد، مع انتهاء فترة ولايته، داعيا إلى النضال في سبيل تخطي صعوبات المرحلة القادمة.

وقبيل مغادرته القصر، أعلن عون أمام جمهور المحتشدين: "اليوم صباحا وقعت مرسوم استقالة الحكومة".

وأضاف: "كل الجرائم المالية مرتكبة من قبل حاكم المركزي، ولم نستطع إيصاله للمحاكمة مع حليفه وشريكه، والبلد يحتاج للإصلاح والتخلص من النافذين الذين شلوا القضاء وأوقفوا التحقيقات بانفجار المرفأ"، مضيفا: "عطلوا التحقيق في تفجير المرفأ لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يريد التعيينات التي توصلنا إلى الحقيقة".

ووجه عون حديثه للجمهور: "أرى اليوم بكم جميعا رجال مقاومة، أنتم رفاقنا في الفرح والحزن".

وأضاف: "اليوم نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة ثانية، تحتاج لنضال قوي للتغلب على صعابها".

وتابع: "البلد كي يعيش يحتاج للإصلاح، متهما مؤسسات الدولة والقضاء اللبناني والبنوك وأصحاب المال بالمسؤولية عن الوضع الحالي".

وأكمل عون: "يجب أن نخرج لبنان من الحفرة العقيمة التي وضعوه فيها، واتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعناه مع إسرائيل سيسهم في ذلك".

يأتي هذا قبل يوم يوم واحد من انتهاء ولاية عون رسميا ومدتها 6 سنوات ولكن بدون خليفة، تاركا البلاد في وضع لم يسبق له مثيل إذ أن منصب الرئيس لا يزال شاغرا في وقت تقود فيه البلاد حكومة تصريف أعمال.

وحتى الآن، لم يتفق البرلمان اللبناني على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان.

وكما هو الحال خلال أكثر من نصف فترة عون في الرئاسة، تحكم لبنان حاليا حكومة انتقالية مع محاولة رئيس الوزراء المكلف منذ ستة أشهر تشكيل حكومة.