رئيس لبنان المنتهية ولايته يغادر القصر الرئاسي

30 أكتوبر , 2022
أنصار الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون في محيط القصر الرئاسي (أ ف ب).
غادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون القصر الرئاسي في بعبدا اليوم الأحد سيراً على الأقدام ليلقي كلمة أمام مئات من أنصاره في أثناء عزف النشيد الوطني.
وغادر عون قبل يوم واحد من انتهاء ولايته رسمياً ومدّتها ستّ سنوات ولكن بدون خليفة، تاركاً البلاد في وضع لم يسبق له مثيل إذ أن منصب الرئيس لا يزال شاغراً في وقت تقود فيه البلاد حكومة تصريف أعمال.
وقال في خطاب له إنّه وقّع مرسوماً باعتبار حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة.
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