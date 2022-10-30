شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: قانون الاتصالات يخدم توجه الدولة نحو الرقمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة المصرية تقدم على الاهتمام بقطاع الاتصالات، وتتوجه نحو رقمنة الدولة الحفاظ على الأمن المعلوماتى، وعلى هذا الأساس هناك بعض الملاحظات فى القانون الحالى وهو تشريع موجود منذ 20 عاما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ولفت السباعى إلى أن التعديلات الجديدة تواكب التطور فى قطاع تكنولوجيا الاتصالات، معلنا موافقته على مشروع قانون الحكومة بشان تعديل قانون الاتصالات.