شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لـ"الشيوخ".. وانعقاد المجلس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد موافقة المجلس النهائية، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وأعلن "عبد الرازق" أن تعقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا الاثنين.