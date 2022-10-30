شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: منح الرئيس "الرخصة الذهبية" للمستثمرين خطوة داعمة ومحفزة للصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس خلال مشاركته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، قدم العديد من الإجراءات التحفيزية لكافة المستثمرين والمصنعين، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين لتطوير وتعزيز توطين الصناعة، وفتح أبواب موسعة للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي دعم وعزز من فرصة شراكات القطاع الخاص مع العام في المشروعات القومية التنموية.

وأشاد الجندي، في بيان له، بالرخصة الذهبية التي أعلن الرئيس السيسي عن منحها للمستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن هذه الرخصة تتيح للمستثمرين موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، فضلا عن الحصول على حوافز للمشروع.

ولفت أن الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة يمثل خطوة هامة وداعمه نحو توطين الصناعة الوطنية وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين والمستثمرين نحو تحقيق الهدف الأساسي وهو تقوية فرصة تواجد المنتج المحلي وتحقيق مؤشرات صناعية متقدمة تُعيد للمنتج المحلي ريادته وقيمته وسط الأسواق العالمية والإفريقية.

وأضاف الجندى، أن إشارة الرئيس خلال كلمته، إلى ما يحدث الآن في العالم فيما يتعلق بحركة التجارة ومساراتها، يعكس طبيعة الوضع والحركة الآن التي تشير إلى تغير عالمي في التجارة الدولية وآليات العمل فيها، لافتاً، إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة كمُصنع وسوق بين الأسواق جيدة لا بد من استغلالها وفتح أسواق للمنتجات المصرية تمكنها من المنافسة في الأسواق المختلفة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تقدم كافة أشكال الدعم والثقة للمستثمرين والمصنعين لدفع عجلة الإنتاج في ظروف اقتصادية عصيبة تحتاج التكاتف من الجميع وتضافر الجهود من أجل مواجهة كافة التحديات الراهنة.