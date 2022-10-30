شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد مؤتمرا جماهيريا للحوار الوطنى فى البدرشين.. بالصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمر جماهيري بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، للاستماع لآراء أهالي البدرشين حول القضايا المثارة في الحوار الوطني الذي دعى له الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في المؤتمر نحو ألف مواطن من 18 قرية بمركز البدرشين بحضور نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب علاء عصام الجعودي مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد رمزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأبدى الحاضرين سعادتهم لما حققته مصر من انجازات على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وناقشوا أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية وقدموا حلولا لها، وأكدوا على أنهم على قلب رجل واحد لحماية الدولة المصرية من أي مؤامرات تحاك لها.

بدوره أكد علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى قرر عقد عدد من اللقاءات الجماهيرية بالمحافظات من الإسكندرية وحتى أسوان، لافتا إلى أنه تم عقد قرابة 40 مؤتمرا جماهيريا حتى الآن.

أضاف عصام أن هذه اللقاءات هامة للغاية حتى لا يعتقد البعض أن الحوار الوطنى حوارا داخل الغرف المغلقة وإنما ننزل الشارع ونستمع لآراء ومقترحات المواطنين ونستقبل طلباتهم فيما يخص الحوار الوطنى

ولفت المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى أننا نثمن ونقدر ما خرج به المؤتمر الاقتصادى من توصيات هامة ونؤكد دائما وقوفنا خلف القيادة السياسية للحفاظ على بلدنا الحبيب مصر دائما وأبدا.