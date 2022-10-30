فيديو الخليج 365 ضمن أدلة البراءة.. لماذا أخلت المحكمة سبيل الطالبة المتهمة في سرقة متحف كلية آثار سوهاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهدت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، اليوم الأحد، تأييد قرار محكمة الاستئناف والذي صدر الخميس الماضي بإخلاء سبيل الطالبة "م. أ" بالفرقة الثالثة كلية التربية النوعية جامعة سوهاج والمتهمة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة متحف كلية آثار سوهاج"، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد طعن النيابة العامة على قرار الإخلاء، واستمرار حبس المتهمة.

وحول أسباب إخلاء السبيل قال، عمرو محمد رشوان، محامي الطالبة المتهمة، إنه استشهد خلال مرافعته أمام المحكمة بالبث المباشر لرئيس جامعة سوهاج على الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي أكد فيه أن الطالبة المتهمة حسنة النية.

كما أشاد عمرو رشوان بالدور المهني للإعلام، والذي يسلط الضوء على القضايا المهمة بعيدًا عن الإثارة والفبركة، ما يساهم في إيضاح الحقائق للرأي العام.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج إلى أن وراء سرقة متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج طالبين وطالبة جميعهم بكلية التربية النوعية، وأنهم أخفوا المسرقات التي تبين أنها 59 قطعة أثرية من أصل 674 كانت موجودة بالمتحف، لدى والد أحد الطالبين الذي استعان بصديق له في إخفاء المسروقات لحين التصرف فيها.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة سوهاج في بيان له، السبت الماضي، أن اللواء حاتم صادق، مدير عام الأمن بجامعة سوهاج أبلغ باكتشاف أفراد الأمن الإداري بالجامعة بمقرها القديم بمدينة سوهاج الأم وجود باب مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار مفتوحًا.

وأضاف بيان الجامعة أن مدير عام الأمن بجامعة سوهاج أبلغ الجهات الأمنية التى تتولى التحقيق الآن في الواقعة لكشف غموضها وظروفها وملابساتها.

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