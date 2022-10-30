تزوير وغسل أموال.. سقوط تشكيل عصابي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية عناصر تشكيل عصابي تخصص فى جرائم تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرســـمية وتقليد الأختام الحـــكومية وانتحال أسماء وصفات غير حقيقية واستغلالها في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، وقيامه بالتنقل بين العديد من المحافظات بالأسماء والصفات المنتحلة لترتكاب جرائمه وصدور العديد من الأحكام الجنائية ضده باسمه الحقيقي والأسماء والصفات المنتحلة بلغ إجماليها عدد (5) أحكام فى قضــايا "تزوير" بإجمالي أحكام بلغت مدتها (43 عاماً) فضلاً عـن صدور عدد (45) حكم قضائي متنوع فى قضايا من بينها "نصب – تبديد –شيكات – ضرب – سرقة" بإجمالى أحكام بلغت مدتها ( 100) سنة تقريباً.. كما تبين قيام المذكور بإستئجاره إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (نماذج لبصمة خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيهات مُقلدة منسوبة للعديد من الجهات والوزارات الحكومية - بطاقات رقم قومى وكارنيهات "مزورة"– عدد كبير من المحررات الرسمية المزورة منسوبة للعديد من الجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية والحكومية - مبلغ مالى - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى إصطناع المحررات المزورة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وبتطوير مناقشته إعترف بتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع (شخصين - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة – المنيا") تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة - المنيا" تم إستهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (بطاقة رقم قومى - صورة جواز سفر "مزورين").

بالإضافة إلى قيام أحد المتهمين بغسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي من خلال شرائه شقة سكنية بأحد التجمعات السكنية وشراء سيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.