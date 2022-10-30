تنبيهات مهمة من التعليم لطلاب صفوف النقل بشأن اختبار أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

انطلقت اختبارات الشهر الأول بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، لصفوف النقل، اليوم الأحد، في جميع المدارس، لتنتهي الخميس نهاية الأسبوع.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم عده تنبيهات للمدارس بشأن الاختبار الشهري الأول "اختبار أكتوبر" لطلاب صفوف النقل بالعام الدراسي الحالي 2022/2023، وجاءت تلك التنبيهات كالأتي:

1-يمنع الغياب أثناء مده الاختبار.

2-سيتم عقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي"الحصة الرابعة والخامسة" وبعد ذلك يتم استكمال اليوم الدراسي.

3-حضور الطالب بالزي المدرسي.

4-يمنع انصراف الطالب بعد أداء الاختبار، لأنه لابد من تكمله اليوم الدراسي.

5-التزام الطلاب بكافه تعليمات المعلمين أثناء أداء الاختبار.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت قرارًا وزاريًا بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022

ونص القرار على أن يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل في تخصصه، بدءًا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة، مشيرًا إلى أنه يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.

وبشأن نظام التقييم أوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني)، و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح القرار أن الطالب فى سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.