محافظ القاهرة: لجنة لمراجعة البنية الأساسية لمشروعات الإسكان بديل العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الاجتماع الدوري لمتابعة المشروعات بديل العشوائيات (الأسمرات - معًا - أهالينا - روضة السيدة - المحروسة - الخيالة) خاصة أعمال الصيانة والأمن والحفاظ على المساحات الخضراء وتوافر الخدمات المقدمة في هذه المشروعات.

شارك في الاجتماع اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، ومديري مديريات الصحة والإسكان والتموين والشباب والرياضة ورئيس هيئة النظافة ومدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة وشركات النظافة بضرورة التأكد من قيام العمال بأعمال الجمع السكني للمخلفات بصورة يومية.

وقرر محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة لمراجعة البنية الأساسية بصورة دورية لجميع مشروعات الإسكان بديل العشوائيات لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما شدد على مديري مديريات الخدمات (الصحة - التموين - التضامن) بتعيين مندوب إداري بكل مشروع لمعرفة المشكلات به وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما طالب محافظ القاهرة مديري المشروعات بتشكيل مجلس أمناء بكل مشروع ينعقد بصفة شهرية لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه المشروع والتي تشمل الخدمات والنظافة والصحة والتموين وشركات الأمن والصيانة ووضع الحلول المناسبة لها.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الإسكان بمتابعة شركات الصيانة للحفاظ على المشروعات التي قامت الدولة بتحمل تكلفة كبيرة لإنشائها من أجل المواطنين، موجهًا بفسخ التعاقد مع أي شركة أمن أو صيانة لا تؤدي عملها طبقًا للعقد المبرم.

وطالب محافظ القاهرة بقيام المسئولين عن المشروعات بالمراجعة الدورية لالتزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة والتي تتضمن عدم بيع الوحدة أو تأجيرها للغير لعدم تعرضهم لسحب الوحدة.

ووجه محافظ القاهرة، مديرية الصحة بسرعة استكمال المراكز والوحدات الصحية بالمشروعات بديل العشوائيات، كما شدد على مديري المشروعات بالتأكد من توافر كافة الخدمات ومنافذ البيع بالمشروعات بالتنسيق مع مديرية التموين.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التضامن بالتواصل المستمر مع قاطني هذه المشروعات والاستماع لمشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.

كما طالب محافظ القاهرة بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في جميع المشروعات التي أقامتها الدولة بديل للعشوائيات لمساعدة النشىء على بدء حياة جديدة وتطوير أنفسهم.

وشدد محافظ القاهرة أيضا على ضرورة متابعة أعمال الشركات المسئولة عن الأمن بالمشروعات وتشديد الرقابة عليها من خلال المتابعة الميدانية بالمحافظة.