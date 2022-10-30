طلعت: افتتاح 10 فروع جديدة لمركز إبداع مصر الرقمية لدعم ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة، والمركز الثاني من حيث قيمة الاستثمارات.

وأضاف طلعت، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الاتصالات اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على دعم الشركات الناشئة من خلال عدد من المبادرات، ومنها نشر مراكز إبداع نصر الرقمية المنتشرة في 8 محافظات لدعم الشركات الناشئة واحتضانها وتدريب فريق العمل بها.

وأشار إلى تقديم دورات تدريبية لهذه الشركات بمختلف الاختصاصات سواء تدريب على الحلول التقنية أو التسويقية أو الإدارية، فضلا عن ربطهم مع المستثمرين.

وذكر أن مراكز إبداع مصر الرقمية توفر برامج احتضان للشركات الناشئة لتخفيف الأعباء المالية عنهم ودعمهم في التشبيك مع المستثمرين من خلال الفعاليات العالمية والإقليمية.

وكشف عن افتتاح 10 مراكز جديدة بنهاية العام الجاري تمهيدا لزيادتهم إلى 30 مركزا بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه.

وأوضح وزير الاتصالات أن الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وجهاتها التابعة تعمل على دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة لزيادة الاستثمارات المتدفقة من الخارج على هذه الشركات.

من جانبه، قال أحمد وادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موني فيلوس، إن سوق الشركات الناشئة في مصر جذب أكثر من 500 مليون دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز هذه القيمة بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن الشركة تمكنت من جذب استثمارات تتجاوز 40 مليون دولار منهم 31 مليون دولار في الجولة التمويلية المغلقة أخيرا منذ عدة أيام.

وتقدم موني فيلوس نموذج الجمعية بشكله المعروف ولكن بأدوات رقمية من خلال تطبيق للهواتف الذكية، وتمكنت الشركة من جذب نحو 4 ملايين عميل حتى الآن.