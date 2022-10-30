ضبط سيدة بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبي التعامل بها مقابل حصولها على مبالغ مالية منهم، متخذةً من مسكنها مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامى المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها ، وعثر بمسكنها على (عدد 10 أختام شعار الجمهورية "مقلدين" منسوبين للعديد من الجهات الحكومية جاهزة للإستخدام- عدد من المحررات والمستندات منسوبة لبعض الجهات الحكومية "خالية البيانات" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - عدد من الشهادات الدراسية منسوبة لجهات تعليمية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد").

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرت بنشاطها الإجرامي المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.