الكويت تمنع دخول الأغذية مع القادمين من 3 دول عربية

اسماعيل عبد الحي - ذكرت صحيفة كويتية، أن وزارة الصحة طلبت منع دخول الأغذية مع المسافرين القادمين من 3 دول عربية تعرف انتشاراً لمرض الكوليرا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "القبس"، اليوم الثلاثاء، فإن "وزارة الصحة خاطبت مطار الكويت الدولي بضرورة منع دخول الأغذية للاستخدام الشخصي، مع المسافرين القادمين من 3 دول هي: العراق وسوريا ولبنان".

كما أوضحت الصحيفة أن "الوزارة دعت إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات الخاصة بمرض الكوليرا في الدول الموبوءة، في ظل تفشيها في بعض الدول المجاورة".

وأكدت "اليونيسف" في تقرير لها، أمس الاثنين، انتشار الكوليرا بشكل كبير في العراق ولبنان وسوريا، وتهدد بشكل مباشر الأطفال.

وخلّف وباء الكوليرا الحاد في سوريا أكثر من 20 ألف حالة مشتبه بها و75 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا منذ بدايته، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية في 15 أكتوبر الجاري.

أما في لبنان، فقد وصلت حالات الكوليرا المؤكدة إلى 448 حالة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما وصل عدد الوفيات المرتبطة بها إلى عشر حالات، وفق مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان.

وفي العراق، أقرت وزارة الصحة في يونيو الماضي، إجراءات مشددة للحد من انتشار مرض الكوليرا، الذي اتسع نطاق الإصابة به في عدد من المحافظات.

ويؤدي "الكوليرا" إلى الإصابة بإسهال وقيء، ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحاً في مياه الشرب، أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، ويصيب المرض سنوياً ما بين 1.3 و4 ملايين شخص حول العالم، ويؤدي إلى وفاة أكثر من 21 ألف شخص سنوياً.