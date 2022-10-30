انت الان تتابع خبر طعن ضابط والعثور على جثة منتسب.. مواقف أمنية في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة شخص يعمل منتسباً في شرطة النفط ضمن منطقة ابو صخير في محافظة البصرة"، مبينا أن "الجثة عليها اثار اطلاق نار بمناطق متفرقة من الجسم".

وبشان الحادث الثاني، بين، أن "مشاجرة لم تعرف أسبابها بين شخصين وضابط ضمن منطقة المنصور في العاصمة بغداد"، لافتا الى أن "المشاجرة أسفرت عن اصابة الضابط بطعنات سكين في منطقة الظهر ولاذوا بالفرار".

