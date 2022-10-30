انت الان تتابع خبر مصر تعزي العراق في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما تقدمت مصر بصادق تعازيها لذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

أعلنت قوات الأمن العراقية مقتل تسعة أشخاص، على الأقل، بعد انفجار صهريج محمل بالوقود في العاصمة بغداد.

وأصيب 13 شخصا في الحادث الذي لم يعلن بعد عن أسباب وقوعه.



ووقع الانفجار بالقرب من ملعب لكرة القدم ومقهى في منطقة الطالبية شرقي بغداد.

وتعهد الرئيس العراقي المنتخب حديثا عبد اللطيف رشيد بمحاسبة المقصرين ممن تسببوا في وقوع الحادث.

