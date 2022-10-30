شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيلوسي تكشف عن حالة زوجها الصحية بعد تعرضه لهجوم عنيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ "الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا.



وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت بيلوسي أنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها.

بيلوسي تكشف عن حالة زوجها الصحية بعد تعرضه لهجوم عنيف

وأضافت نانسي بيلوسي: "نحن ممتنون للاستجابة السريعة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والطوارئ، وللعلاج الطبي الحيوي الذي يتلقاه بول (زوجها)، مشيرة في رسالتها إلى أن حالة زوجها "تُواصل التحسّن".

وأوضحت أن المهاجم بعد دخوله منزلهما "طلب رؤيتي (هي كانت خارج البيت)، وهاجم زوجي بول بوحشية".



من جهته، أفاد المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بأن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجَين صباح الجمعة الماضية كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطية، لافتا إلى أن بول بيلوسي، وهو في عقده الثامن، "خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويدَيه".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر قريبة من أسرة بيلوسي أن المهاجم أبلغ بول بيلوسي بأنه سيقيده وينتظر وصول زوجته نانسي، التي كانت في واشنطن في ذلك الوقت.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت في وقت سابق أن المهاجم صاح سائلا: "أين نانسي؟".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عناصر في الشرطة، أنّ المهاجم كان تبنّى مواقف يمينيّة متطرّفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحت العنوان أعلاه، سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول استعداد الجمهوريين للانقضاض على بايدن وإدارته وابنه.

وجاء في المقال: في حين كان البيت الأبيض يتطلع إلى انتخابات التجديد النصفي المقبلة في 8 نوفمبر بتفاؤل كبير وكان واثقا من تحقيق النصر، حتى عهد قريب، فقد تغير الموقف تجاهها بشكل كبير الآن. جو بايدن ومساعدوه، حسب رويترز، قلقون من احتمال هزيمة الديمقراطيين. فمع استمرار ارتفاع التضخم، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أنهم قد يخسرون مجلس الشيوخ. والأكثر ترجيحا هو انتصار الجمهوريين في مجلس النواب.

إن قلق ساكني البيت الأبيض أمر مفهوم، من فقدان السيطرة على مجلس واحد على الأقل من الكونغرس، بينما خسارة كليهما، ستعقد بشكل كبير الوضع على بايدن، طوال العامين المتبقيين من ولايته كرئيس للولايات المتحدة. وستزداد فرص الجمهوريين لعرقلة اعتماد القوانين الرئيسية للإدارة الرئاسية في هذه الحالة بشكل كبير. والأخطر بالنسبة لبايدن هو نية المعارضين بدء تحقيق في كيفية إنفاق الديمقراطيين للأموال العامة وعقد الصفقات، فضلًا عن الحياة الشخصية لابن الرئيس هانتر بايدن. في أروقة الكونغرس، يمكن سماع مزيد من أحاديث الجمهوريين الراديكاليين الذين يأملون في عزل جو بايدن أو أعضاء حكومته أو نائبة الرئيس كامالا هاريس بعد الانتخابات.

ومن المعروف أن دعم رئيس الدولة يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات ويزيد من فرص فوز مرشحين من حزبه في الميدان. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المرشحين الديمقراطيين محرومون الآن من هذا الدعم ويضطرون إلى الاعتماد فقط على قوتهم، لأن بايدن، نظرا لسنه وحالته الصحية، يقوم بحملات (انتخابية) في واشنطن بشكل أساسي.

أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن ثقته في أنه حتى لو فاز الجمهوريون في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في نوفمبر، فإن واشنطن ستواصل تقديم مساعدة كبيرة إلى كييف.

الناتو: الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا بغض النظر عن نتائج الانتخاباتستولتنبرغ يتوقع التزام دول الناتو بزيادة إنفاقها العسكري

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجلة بوليتيكو الأوروبية: "أنا متأكد من أنه حتى بعد انتخابات الكونغرس النصفية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ستبقى أغلبية واضحة لمواصلة الدعم الواسع النطاق لأوكرانيا".

وفي 8 نوفمبر 2022، ستُجرى الانتخابات النصفية لمجلسي الكونغرس في الولايات المتحدة. وسيتعين على الأمريكيين إعادة انتخاب التكوين الكامل لمجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ.