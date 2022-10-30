شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تصريحات صندوق النقد الدولى شهادة عالمية على قوة الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، أن تصريحات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري والتى تؤكد خلالها أنه يسير فى الطريق الصحيح، وأن مصر من الدول التى معدلات النمو فيها إيجابية، يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية بمثابة شهادة عالمية لصالح مصر.

وقال " الصالحى "، إن نجاح مصر فى التوصل الى اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولى يؤكد قوة الاقتصاد الوطنى ونجاحه وصموده خلال الفترة الماضية فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن الموسسات العالمية بصفة عامة وصندوق النقد الدولي بصفة خاصة لا تجامل الدول موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على رؤيته الثاقبة فى الإصلاحات الاقتصادية وما حققته من نجاحات لصالح الاقتصاد الوطنى.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن غالبية دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية تحصل على قروض من المؤسسات الدولية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطنى قوى وأكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد ما عليها من قروض وأقساط، مؤكداً أن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لا سيما أن ثقة الصندوق والمؤسسات الدولية بمثابة شهادة قوية للاقتصاد الوطنى.