شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عيد الرعب يتحول حقيقة.. 146 قتيلًا و150 مصابًا بحادث في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفالًا بالهالوين، قُتل 146 شخصًا وأصيب 150 آخرون في كوريا الجنوبية على إثر حادث تدافع وقع في سيول خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية، في وقت متأخر من مساء السبت.

وبينما حاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش، بسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أكدت السلطات سقوط قتلى.

كما أعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

فيما أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون عدة أشخاص في مكان الحادث.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

يشار إلى أن الهالووين أو هالووين، هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وفيه يتنكّر المشاركون فيه ويرسمون على وجوههم أشكال مرعبة.