شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كشف تفاصيل "سرية للغاية".. هاكر روسي يخترق هاتف ليز تراس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد اختراق هاتف ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، باتت تفاصيل سرية للغاية في قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بـ "حرب أوكرانيا، ومفاوضات مع حلفاء دوليين".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها، إن الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس اخترقه من يشتبه بأنهم عملاء يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كانت وزيرة للخارجية.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن هؤلاء العملاء تمكنوا من الوصول إلى "تفاصيل سرية للغاية" لمفاوضات مع حلفاء دوليين، بالإضافة إلى رسائل خاصة تم تبادلها مع صديق ليز تراس المقرب كواسي كوارتينج، الذي أصبح فيما بعد وزيرا للمالية.

التقرير البريطاني أشار إلى أن الرسائل تضمنت مناقشات مع وزراء خارجية بشأن الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تفاصيل حول شحنات الأسلحة، مؤكدًا تنزيل رسائل جرى إرسالها على مدار عام.

وفيما أحجم متحدث باسم الحكومة البريطانية عن التعليق على "الترتيبات الأمنية الخاصة بالأفراد"، أضاف: "لدى الحكومة أنظمة قوية مطبقة للحماية من التهديدات السيبرانية، يشمل ذلك إحاطات أمنية منتظمة للوزراء، وتقديم المشورة بشأن حماية بياناتهم الشخصية وتخفيف التهديدات السيبرانية".

وبحسب مصادر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه تم اكتشاف الاختراق خلال حملة قيادة حزب المحافظين التي أدت إلى تولي ليز تراس رئاسة الوزراء، مؤكدة أن الرسائل المخترقة تضمنت انتقادات من ليز تراس وكوارتينج لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون مما أدى لخطر التعرض للابتزاز.

وتنحت ليز تراس عن منصب رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، وخلفها ريشي سوناك.