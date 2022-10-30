"التعليم" تكشف تفاصيل التقييم الشخصي لمهارات تلاميذ الصفوف الأولى (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بشأن التقييم الشخصي لمهارات تلاميذ الصفوف الأولى.

وجاء نص الخطاب المرسل: "في ضوء جهود الوزارة لدعم منظومة التعليم قبل الجامعي، بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرصًا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي، ومعدلات تقدم التلاميذ، بهدف رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط ضعفهم لمواجهتها وعلاجهم".

وشدد الخطاب على ضرورة الالتزام بما يلي: قيام معلمي الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية تحت إشراف موجهي الصفوف الاولى بالإدارات التعليمية، بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دورى، وعلى فترات زمنية مناسبة، لقياس كل تلميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب، المرتبطة بالصف الدراسي، وذلك بهدف معرفة مدى تحقق نواتج التعلم.

وضرورة قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى، وتحفيزهم على تحسين أدائهم، من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة مثل قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب بشكل دوري، والتقييم من خلال الأنشطة، والتقييم من خلال الملاحظة.

وأشار الخطاب إلى أنه سيتم إبلاغ أولياء الامور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه، واستخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الامور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه وعدم تأثيرها على انتقالهم من صف إلى آخر.