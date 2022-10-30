الاثنين.. جنات وملحم زين على مسرح النافورة بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 فعالياته، حيث يقام فى الثامنة مساء الاثنين 31 أكتوبر حفلا على مسرح النافورة للفنانة المغربية جنات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي يسبقها فاصلاً غنائيا للنجم اللبناني ملحم زين ومطربة الأوبرا رحاب مطاوع، إضافة إلى فقرة موسيقية لعازف العود الدكتور ممدوح الجبالي.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد كوكبة من مؤلفات الطرب العربي.