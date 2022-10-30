اخترقت رقبتها.. رجل يطلق النار على زوجته في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أطلق زوج النار على زوجته باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" في مركز المطرية محافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة نتيجة اختراق رش خرطوش الجسد من ناحية الرقبة.

كان اللواء مروان حبيب ، مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية العام بوصول ربة منزل مصابة بطلق ناري بالرقبة ولا يمكن استجوابها.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الحادث، وتبين من التحريات الأولية إصابة "س.ا"، 40 عامًا بطلق ناري.

بسؤال شهود عيان أكدوا قيام زوجها بإطلاق النار عليها، بسبب خلافات زوجية بينهما، وأثناء مشادة بينهما استخراج سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وأطلق النار عليها ، وجرى نقلها إلى مستشفى المطرية العام، وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًل للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم.