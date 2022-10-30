شهود عيان يكشفون تفاصيل إطلاق مواطن النار على زوجته في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كشف شهود عيان في مركز المطرية بمحافظة الدقهلية تفاصيل واقعة إطلاق رجل النار على زوجته باستخدام "فرد خرطوش"، ما أسفر عن إصابتها ونقلها للمستشفى.

وقال شهود العيان إن الزوج أطلق النار على زوجته "س.ا" البالغة من العمر حوالي 40 عامًا، بسبب خلافات زوجية بينهما بدأت بمشادة كلامية وتطورت.

وأوضح شهود العيان أنه أثناء وقوع مشادة بين المتهم وزوجته استخراج سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وأطلق النار عليها، ما أسفر عن إصابتها بـ"رش خرطوش في منطقة الرقبة".

كان اللواء مروان حبيب ، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية العام بوصول ربة منزل مصابة بطلق ناري بالرقبة ولا يمكن استجوابها.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الحادث، وتبين من التحريات الأولية إصابة "س.ا"، 40 عامًا بطلق ناري.

جرى نقل المجني عليها المصابة إلى مستشفى المطرية العام، وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًل للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم.