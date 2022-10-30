شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: مؤتمر الصناعة الأول خطوة مهمة نحو تمكين الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر الصناعة الأول وتدشين الرئيس السيسي لعدد من مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"يعد خطو هامة للنهوض بالصناعة الوطنية وجذب الاستثمار المباشر.

وأشادت مدني بتوجيهات الرئيس والجهود الحثيثة تقوم بها الدولة من أجل تمكين وتوطين الصناعة الوطنية وتفضيل المنتج المحلي ليحل محل الاستيراد، مؤكده أن هذه الخطوات الجادة ستؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للدولة المصرية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد لتوفير العملات الصعبة الدولار.

وأوضحت أن إصدار الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 شهور، تعتبر هدية من الرئيس للمًصنع المصري لأنها ستعمل على تسهيل الإجراءات وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى.

الجدير بالذكر أن مبادرة ابدأ تهدف إلى توطين الصناعة المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية بالإضافة إلى دعم الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وتم إطلاق المبادرة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، من خلال الربط مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتعتبر مبادرتي "ابدأ" و"حياة كريمة" وجهان لعملة واحدة حيث أن مبادرة ابدأ تقوم بنفس الدور الذى تقوم به مبادرة حياة كريمة للتنمية المستدامة، ولكن فى توطين الصناعات والمشروعات الإنتاجية والصناعية داخل الدولة.