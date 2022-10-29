شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتخطي رقم أستيفن جيرارد الأسطواي بهدفه فى ليدز يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه فى الآونة الأخيرة مع ليفربول، بعدما تمكن من التسجيل فى شباك ليدز، فى الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعيش اللاعب المصري أفضل فتراته الفنية مع "الريدز" فى الموسم الحالي، وتحديدًا منذ أن أحرز أسرع هاتريك فى تاريخ دوري الأبطال فى مرمي رينجرز.

وتمكن محمد صلاح من تخطي رقم أسطورة ليفربول أستيفن جيراد، نجو وسط الفريق السابق، حيث سجل النجم المصري هدفه رقم 12 له فى الدوري الإنجليزي مع "الريدز"، متخطيًا رقم النجم الإنجليزي جيرارد صاحب ال 121 هدفًا، ليصبح اللاعب ثاني هدافى ليفربول فى البيرميرليج، خلف روبي فولر صاحب ال 128 هدفًا.



التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول

وأنتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي، فعلى الرغم من تلقي ليفربول هدف مبكر فى الدقيقة الرابعة، إلا أن محمد صلاح نجح فى إدارك التعادل سريعًا فى شباك ليدز عند الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول واللقاء، ليسيطر التعادل على نتيجة اللقاء وسط محاولات متبادلة من الفريقين.



ليفربول يسعي لتصحيح المسار أمام ليدز

وما زال ليفربول يسعي فى خطف نقاط المباراة الثلاث، من أجل التقدم بعض الشئ فى جدول ترتيب المسابقة وتعديل موقف الفريق بعض الشئ قبل نهاية الدور الأول، خاصة أن الفريق تعثر فى مباراة الجولة السابقة امام نوتنجهام فورست متزيل الدوري الإنجليزي فى مفاجأة كبيرة.