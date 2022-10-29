تحدٍ كارثي يغزو «تيك توك»... «لصق الفم» أثناء النوم!

29 أكتوبر , 2022
«تيك توك».
مرّة جديدة يغزو تحدٍ كارثي منصة «تيك توك» يتجلى بإغلاق الفم بلاصق أثناء النوم لتتم عملية التنفس عن طريق الأنف فقط.
وبهذا الشأن، أكد أخصائي اضطرابات النوم والأستاذ المساعد في الطب السريري بكلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، راج داسغوبتا، أن هذا التحدي يمكن أن يكون خطيراً للغاية لمن يعاني من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وفق ما نشرته CNN.
وأضاف أن هناك أدلة محدودة على فوائد لصق الفم وسأكون حذراً للغاية، مشدداً على ضرورة التحدث لمقدم الرعاية الصحية الخاص بالشخص قبل محاولة ذلك.
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