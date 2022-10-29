29 أكتوبر , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). اعتبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن روسيا التي أعلنت السبت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، تستخدم الغذاء «سلاحاً». وقالت أدريين واتسون في بيان إن «روسيا تحاول مجدداً استعمال الحرب التي بدأتها ذريعة لاستخدام الغذاء سلاحاً، الأمر الذي يوثر مباشرة في البلدان على صعيد الحاجة وأسعار المواد الغذائية في مختلف أنحاء العالم، ويفاقم الأزمات الإنسانية الخطيرة أصلاً وانعدام الأمن الغذائي».

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتهم روسيا باستخدام الغذاء «سلاحاً» بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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