مقتل أكثر من 140 شخصاً وإصابة 150 في حادثة تدافع في سيول (أ ف ب).

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية أن أكثر من 140 شخصًا قتلوا وأصيب حوالي 150 آخرين في التدافع خلال احتفالات عيد هالوين في وسط العاصمة سيول السبت.

وصرح المسؤول في الدفاع المدني تشوي سونغ بوم للصحافيين في مكان الحادث أنه «حتى الساعة الرابعة فجراً (الأحد بالتوقيت المحلي)، قتل 146 شخصاً وأصيب 150».