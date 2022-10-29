انفجار صهريج للغاز في بغداد وسقوط عدد من القتلى

قوات أمن في بغداد (أرشيفيّة - أ ف ب).

لقي 9 أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب 13 بجروح بحادث انفجار صهريج ليل السبت داخل مرأب سيارات في شرق بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال قائد عمليات بغداد أحمد سليم في بيان لوكالة الأنباء الرسمية إن «حصيلة انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة بغداد» هي مقتل "تسعة مدنيين وإصابة 13 آخرين» بجروح.

وأضاف في تصريحه أن «حادث انفجار الصهريج فني وليس عملاً إرهابياً».

في المقابل، قال مصدر طبي ل«فرانس برس» إن عدد القتلى بلغ 12 في الانفجار الذي سمع دويّه في عدة مناطق في بغداد.

ووقع الحادث في مرأب مفتوح للسيارات قرب ملعب لكرة القدم ومقهى في حي سكني في شرق العاصمة.