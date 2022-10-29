انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بالتحقيق في انفجار شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن انفجار شرقي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة، يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد واطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث".

وأضاف البيان أن الحادث "اسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى بانفجار "مجهول" في صهريج بحي البنوك شرقي بغداد.