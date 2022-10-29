مقتل أحد عناصر حزب الله في ريف دمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بمقتل عنصر يعمل مع ميليشيات موالية لحزب الله اللبناني، إثر استهدافه من مسلحين مجهولين في بلدة حفير الفوقا بريف دمشق.

وقال المرصد: «إن الميليشيات تعمل بتهريب البضائع من لبنان إلى سوريا، إضافة إلى تمرير شحنات المواد المخدرة التي يصنعها حزب الله اللبناني».

ووفق المرصد، اغتال مسلحون مجهولون في 17 من الشهر الجاري، عنصرا مقربا من حزب الله اللبناني، يعمل لصالح مجموعة مسؤولة عن تهريب المخدرات من وإلى درعا، وتم اغتياله في محافظة القنيطرة قرب الجولان السوري.