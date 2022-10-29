بدء الاجتماعات الوزارية للقمة العربية بالجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ بالجزائر العاصمة، أمس، اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده مطلع الشهر المقبل.

وتسلم وزير الخارجية الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31، من نظيره التونسي عثمان الجرندي، وخصصت أشغال، أمس، لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات، فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.

وعقد وزير الخارجية الجزائري، جلسات عمل مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، ووزير خارجية جزر القمر ظهير ذوالكمال.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن اللقاءات تأتي في إطار تعزيز التنسيق بين وفود هذه الدول لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 التي ستعقد يومي 1 و2 نوفمبر، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين الجزائر وتلك الدول وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.