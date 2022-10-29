550 حقيبة سعودية لمتضرري فيضانات باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 550 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة جامشورو بإقليم السند في جمهورية باكستان، استفاد منها 3,850 فردا، ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم الشعب الباكستاني، عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددا من المدن والأقاليم.

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