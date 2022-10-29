مسؤول أممي: الوضع ينهار في الضفة الغربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أمس، عن قلقه البالغ إزاء تزايد العنف في الضفة الغربية، وقال: «إن الوضع في فلسطين متدهور جدا؛ واصفا الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة بأنه «عالق في دوامة من التدهور». ونقلت وكالة معا الفلسطينية للأنباء عن وينسلاند قوله في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، «إن ازدياد عنف المستوطنين أسهم في ارتفاع وتيرة العنف بالضفة الغربية».

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