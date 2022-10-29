الحوثي يفجر حروبا قبلية لإضعاف اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حروبا وصراعات قبلية متداخلة في مناطق سيطرتها، لاستكمال أحكام السيطرة على القبائل اليمنية وإضعافها، بعد أن استغلتها في حروبها بكل جبهات القتال.

وعمدت الميليشيات إلى تصفية عدد من المشايخ ورموز القبائل اليمنية، والقضاء على من تعاونوا معها وسهلوا لها السيطرة على مناطقهم، ومهدوا لها الطريق إلى صنعاء منذ بدء الانقلاب.

وأكد مصدر قبلي أن جماعة الحوثي فجرت حربا بين مشايخ قبيلة أرحب شمال صنعاء، واستغلتْ خلافا نشب بين شيخين من القبيلة لتقوم بدعم طرف ضد الآخر، وأوضح المصدر وفقا لموقع الرشاد برس أن الميليشيات دعمت نبيه أبو نشطان، ضد فارس الحباري، لتشعل حربا بين مشايخ أرحب الموالين لها شمال شرق صنعاء.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي أججت الموقف بانحياز أجهزتها الأمنية لصالح طرف أبو نشطان ضد الحباري في خلافات حول بئر ارتوازية، وأن حصيلة المواجهات والاشتباكات التي اندلعت بين قبائل أرحب والمنطوينَ تحت ميليشيات الحوثي بلغت نحو 15 قتيلا وجريحا.

من جانب آخر، كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، من عملياتها العدائية في مختلف جبهات محافظة تعز، وقال المتحدث العسكري في محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، في تغريدة على تويتر، «إن ميليشيات الحوثي الإرهابية كثفت من عمليات القصف المدفعي وبالأعيرة وبسلاح القناصة في مختلف جبهات المحافظة والأحياء السكنية في المدينة والقرى المحيطة بها.

وأضاف، قاموا بقصف مواقع الجيش في الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية، تزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية على متن 4 عربات عسكرية في جبل العرف وجبل الزهيب وجبهة مقبنة، ورصد تحركات نشطة بمحيط المدينة وجبهة الضباب مع تحليق مستمر للطيران المسير.

وفيما يخص جرائم الميليشيات بحق المدنيين، أكد العقيد البحر، أن الميليشيات الإرهابية قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقصف قرى الضباب والكدحة والأحطوب ومقبنة في أرياف تعز الغربية، والصلو جنوب تعز، كما تم استهداف الأحياء السكنية المحيطة في عقبة منيف شرق تعز والأحياء السكنية الشمالية الشرقية للمدينة في زيد الموشكي والروضة وجولة سبأ، وأحياء عصيفرة شمال المدينة وما جاورها.

وكانت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، تعز دعت في وقت سابق ، الشعب اليمني لاستنفار كل الطاقات والجهود في معركة التحرير الوطني لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي.

وقال بيان صادر عن مجلس مقاومة تعز، «إن المرحلة التي تشهدها البلاد، تحدد مستقبل اليمن، وتستوجب أن يستنفر الشعب اليمني كل طاقاته في معركة التحرير الوطني واستعادة الدولة، وإسقاط الانقلاب وخرافته السوداء، خاصة واليمن يقف أمام رفض ميليشيات الحوثي لكل نداءات السلام التي عرضها المجتمع الدولي، مستمرة في صلفها منطلقة من عقيدتها العنصرية التي لا تؤمن إلا بالحرب واستعباد الشعب اليمني».

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