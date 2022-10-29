إنسحاب روسي أشعل غضب أمريكا .. ماذا فعل بوتين ؟

الشارقة - اميمة ياسر - اتهم البيت الأبيض مساء السبت، روسيا باستخدام الغذاء "سلاحًا" بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

مناورات الجوع

حشد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، دولا أخرى لمطالبة روسيا "بوقف مناورات الجوع" بعد أن تراجعت موسكو، اليوم السبت، عن اتفاق لتصدير الحبوب توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال كوليبا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد حذرنا من خطط روسيا لتدمير مبادرة حبوب البحر الأسود. والآن تستخدم موسكو ذريعة كاذبة لسد ممر الحبوب الذي يضمن الأمن الغذائي لملايين الأشخاص".

هجوما إرهابيا

وكانت روسيا أعلنت اليوم أنها ستعلق مشاركتها في اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع انتقد فيه "هجوما إرهابيا" على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كاسحة ألغام تابعة للبحرية أصيبت بأضرار طفيفة من هجوم "ضخم" بطائرة بدون طيار على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.